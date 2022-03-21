Rusya Büyükelçiliği'nden Türkiye vatandaşlarına: Çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seslendiği bir açıklama yayımladı.

Haber Merkezi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan Türkiye vatandaşlarına minnettarız" denildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız.

Bununla birlikte, şu anda Donbass'a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz."

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