Rusya Büyükelçiliği'nden Türkiye vatandaşlarına: Çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan Türkiye vatandaşlarına minnettarız" denildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen tüm Türkiye vatandaşlarına minnettarız.

Bununla birlikte, şu anda Donbass'a seyahat etmekten ve özellikle de silahlı çatışmalara katılmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz."