Rusya Büyükelçiliği’nden ABD’nin çifte standardına tepki

Alman medya düzenleyicisi MABB, Russia Today’in (RT DE) Almanya’da her türlü platformdan yayın yapmasını, "izin başvurusunda bulunmadığı" iddiasıyla yasaklamıştı. Bunun üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Deutsche Welle (DW) yayınını yasaklamış, kanalın Rusya’da bulunan tüm çalışanlarının akreditasyonlarını da iptal etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Almanya kaynaklı DW yayınının Rusya’da durdurulması üzerine kınama açıklaması yapmıştı.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklama, çifte standartlı politikanın bir başka örneği. ABD’nin yüksek demokratik değerleri Berlin RT DE kanalının uydu ve diğer yayınlarını yasakladığında neredeydi?” ifadelerini kullandı.