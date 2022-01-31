Rusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, Sovyetler Birliği’nin Tam Yetkili Temsilcisi (Büyükelçisi) Semyon Aralov’un Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Atatürk’e güven mektubu sunması anıldı.

Yapılan görselli paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Semyon Aralov’un bir arada yer aldığı fotoğrafla birlikte şu ifadelere yer verildi:

“100 yıl önce, 31 Ocak 1922'de Ankara'ya gelen Sovyet Rusyası'nın Tam Yetkili Temsilcisi Semyon Aralov, güven mektubunu Mustafa Kemal Atatürk'e sundu. Semyon Aralov, ülkelerimiz arasında ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadı.”

İki ülkenin arasındaki ilişkilerin tesis edilmesinde önemli bir sayfa açan bu olaya ilişkin bir paylaşım da Ankara Türk-Rus Dostluk Evi tarafından yapıldı.

Kuruluşun Facebook sayfasında yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

“Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk büyük devlet olan Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki Tam ve Yetkili Temsilcisi (Büyükelçisi) Semyon Aralov, büyükelçilik güven mektubunu bundan tam 100 yıl önce bugün; 31 Ocak 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'e sundu. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin tesis edilmesinde büyük rol üstlenen Aralov, milli mücadele yıllarında işgalci güçlere karşı bağımsızlık savaşı veren Türk ordusunun örgütlenmesi süreçlerinde de aktif görev almıştır. Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan büyük zaferin şerefine İstanbul'daki Taksim Meydanı'na 1928'de dikilen anıtın bir tarafında Atatürk ve diğer Milli Mücadele kahramanları ile birlikte Sovyet Büyükelçisi Semyon Aralov da yer almaktadır.”