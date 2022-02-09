Rusya Belarus'tan Suriye'ye destek yollamasını istedi

Minsk ve Moskova arasında geçen hafta imzalanan ancak bu hafta başında kamuoyuna duyurulan anlaşmaya göre, Rusya savaştan zarar gören Suriye'ye yardım etmek için Belarus'tan destek alacak. Anlaşma, Belarus'un Suriye'deki Rus birliklerine yardım etmek için 200'e kadar asker gönderebileceğini öngörüyor. Söz konusu metne göre Suriye'ye gitmesi durumunda Belaruslu askerler çatışma bölgesinin dışında kalacak ve "yalnızca insani amaçlara yönelik faaliyetlere" dahil olacaklar.

Birliklerin kesin sayısı ve amaçları, Moskova'yla koordineli olarak Minsk tarafından belirlenecek ve destek birliklerinin barınma ve ikmalinden Rusya Savunma Bakanlığı sorumlu olacak. Moskova, lojistik ve istihbarat işlerinin yanı sıra ortak askeri personel için silah ve üniforma temin edecek.

Ancak söz konusu politika, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından tereddütle karşılandı. Belgenin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Lukaşenko, Belarus'un askerlerini yurtdışına gönderme kararının tamamen kendisine bağlı olduğunu söyledi, ancak Minsk'in pandemi bittikten sonra sağlık görevlilerini Suriye'ye göndermeye istekli olabileceğini söyledi.

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkedeki Batı güdümlü cihatçı saldırıya karşı mücadeleye yardımcı olmak için askeri yardım talep etmesinin ardından Eylül 2015'te başladı. 2016 yılında Rusya Suriye Uzlaşma Merkezi'ni kurdu.