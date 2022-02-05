Lukaşenko: Durum istikrara kavuşursa istifamı veririm

Belarus Devlet Başkanı Rusya menşeli VGTRK'nin muhabirine verdiği demeçte ülkedeki durum istikrara kavuşursa istifa etmeye hazır olacağını söyledi.

Lukaşenko ülkeyi daha kaç yıl yönetmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda "bir savaş çıkarsa veya 2020 olaylarına benzer gelişmeler olursa her zaman orada olacağını" söyledi. Belarus Devlet Başkanı "İnan bana, ben bir başkan değilim başkan olmayı çok istiyorum. Tanrı muhafaza, insan kendini birçok koşula bağlı olduğu bir durumda bulmasın" dedi.

Lukaşenko, durumun normalleşmesi halinde ülkeyi yönetecek halefine karar vereceğini belirterek, gazetecilerin ülkeyi kimin yönetebileceğini tahmin etmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi. Aleksandr Lukaşenko, "Her şey yatışırsa olursa böyle bir insan ortaya çıkacaktır” dedi.

Silahlı poza ilişkin açıklama: Yanukoviç'le aramda fark var

Lukaşenko'nun Ağustos 2020'de ülkedeki eylemler sırasında Bağımsızlık Sarayı'na helikopterle inip elinde AK-47 tüfekle verdiği görüntüler de söyleşide gündeme geldi. Söz konusu görüntüere ilişkin Rus gazeteci “Benim için kritik bir andı, bir saldırı tüfeğiyle uçtuğunuz zaman, size karşı kişisel tutumumun değişmesi de dahil olmak üzere temel bir andı. Kesinlikle Yanukoviç olmadığınızı anladım." ifadelerini kullanırken Lukaşenko şöyle konuştu:

"Benimle Yanukoviç arasında büyük bir fark var. Onun çok parası vardı. Paranın her zaman sana ağır geldiğini görüyorsun. Cebinizde parayı hissediyorsunuz ve sadece para biriktirmeniz gerekiyor.”

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç 2014'te Ukrayna'dan kaçmıştı.

Lukaşenko protestolar sırasında Bağımsızlık Sarayı tepesine bir helikopterle inmiş ve kurşun geçirmez yelek ile şarjörsüz bir tüfekle yürüyüş yapmıştı. Videodaki diğer silahlı kişinin 15 yaşındaki oğlu Nikolay olduğu iddia edilmişti.

Aleksandr Lukaşenko, 2020 yılındaki eylemler sırasında Ukrayna topraklarından çok sayıda silah ve mühimmat kaçakçılığı girişiminin tespit edildiğini de söyledi. Lukaşenko, “Ukrayna'dan kaçırılan çok sayıda eşyaya el konuldu. Bir parti Rusya üzerinden dolambaçlı bir şekilde nakledildi. Ancak silahlar ve patlayıcılar Ukrayna menşeli” dedi.

Belarus, 9 Ağustos'ta Devlet Başkanlığı seçimini yapmış Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, görevdeki Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80'in üzerinde oy almıştı. Muhalefetten Svetlana Tihanovskaya ikinci olurken seçim sonuçlarını tanımayı reddetmiş ve ülkeyi terk etmişti. Belarus'un başkenti Minsk'te ve diğer birçok şehirde devlet başkanlığı seçimlerinin ardından protestolar patlak vermişti.