Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, bazı ABD'li medya kuruluşlarının Ukrayna'daki savaşa dair haberlerde "az çok objektif" bir dil kullanmaya başladığını, ancak temelde birçok kuruluşun Rus karşıtı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Büyükelçiliğin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Bazı ABD'li medya kuruluşları, Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Gücü Başkanı Korgeneral Igor Kirillov'un ABD ve NATO'nun Ukrayna'da Rusya'ya karşı kitle imha silahı içeren provokasyonlara başvuracağına dair sözlerini cımbızlamadan verdi. ABD'nin özel askeri operasyonu bu şekilde aktarma yaklaşımı bir ilerleme, ancak küçük bir ilerleme. Özellikle, burada hala güçlü olan Russofobi'yi hesaba katarsak. Sıradan Amerikalılar sonunda Rus askerlerinin Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerinin nedenlerini ve hedeflerini kendileri yargılayabilecek" diye konuştu.

Birçok ABD'li kuruluşunsa Rus karşıtı olmaya devam ettiğini söyleyen büyükelçilik, "ABD'li yetkililer tarafından sarf edilen asılsız açıklamalar doğrultusunda iftiralar atılmaya devam ediyor. Gazetecilere, Ukrayna'daki olaylara dair temiz değerlendirmeler yapan meslektaşlarını örnek almaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Washington'ın kitle imha silahı provokasyonunun kamuya daha açık ifade edilmesi ve lanetlenmesi gerektiği vurgulandı.