Rusya batısında askeri tatbikat başlattı

Rusya, ABD ve NATO ile güvenlik müzakerelerine devam ederken batı bölgelerinde askeri tatbikat başladı.

Rusya Batı Askeri Bölge Komutanlığı, ülkenin batısında yer alan 4 bölgede askeri tatbikatların başladığını duyurdu.

3 bin asker ve 300 askeri teçhizatın katıldığı tatbikat Voronej, Belgorod, Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki poligonlarda yapılıyor.

Öte yandan Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, Rusya’nın batı bölgelerinde başlatılan askeri tatbikat bağlamında, sınırda Rus askeri teçhizat veya asker hareketini tespit etmediklerini açıkladı. Ayrıca Belarus sınırında da durumun sakin olduğunu bildirdi.