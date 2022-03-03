Rusya: Batı Ukrayna'ya paralı asker gönderiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin Ukrayna'da askeri faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelere özel askeri şirketlerin sözleşmeli personelini göndermeyi artırdığını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna aşırı milliyetçilerinin ana gruplarının Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatılması ve imha edilmesi ışığında, Batılı ülkelerin özel askeri şirketlerin sözleşmeli personelini askeri faaliyet bölgelerine göndermeyi artırdığına dikkatinizi çekeriz" dedi.