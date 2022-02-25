Rusya: Batı tarafından Ukrayna'ya sağlanan büyük miktarda silah ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Batı tarafından sağlanan büyük bir silah deposuna el koyduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı, ele geçirilen silahlar arasında ABD Javelin tanksavar füze sistemleri ve İngiliz NLAW'lar olduğunu söyledi.

Öte yandan bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna'nın askeri altyapısını oluşturan 211 hedef zaten devre dışı bırakıldı. Bakanlık 17 komuta merkezi ve iletişim merkezi, 19 S-300 ve Osa kompleksi, 39 radar istasyonunun yok edildiğini söyledi. Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait altı savaş uçağı, bir helikopter ve beş insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı.