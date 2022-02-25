Kiev sokaklarında çatışmalar başladı

Kiev'in sokaklarında silahlı çatışmalar başlarken bir Ural askeri taşıta açılan ateşin görüntüleri bölge sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev'deki sokak görüntüleri

Kente Rusya birliklerinin girmesinden birkaç saat önce Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko CNN kameraları önüne geçip elinde tüfekle poz verdi. Poroşenko "vatana ihanet" suçlamasıyla Ukrayna'da yargılanmayı bekliyor.

Poroşenko CNN kameraları karşısında

Birliklerin Kiev'e girişine dair görüntüler

Öte yandan Dnyeper Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü nokta olan Herson kentine de Rusya birlikleri giriş yaptı. Kent Kırım yarım adası ve Ukrayna'nın önemli liman kenti Odessa arasında bulunuyor.