Rusya Başbakan Yardımcısı: Şimdilik gaz nakline ambargo uygulamıyoruz

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Kuzey Akım-2'ye yasak getirilmesi nedeniyle bizim aynı şekilde karşılık vermeye ve şu anda yüzde 100 kapasite ile çalışan Kuzey Akım-1 üzerinden gaz nakline ambargo uygulamaya hakkımız olduğunu anlıyoruz. Fakat şimdilik böyle bir karar almıyoruz" dedi.
Sputnik'in haberine göre, Novak gerçekleştirdiği açıklamada Avrupa ile gerçekleştirilen gaz ticaretine, Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne saldırı iddialarına ve Ukrayna'nın gaz nakil sistemine yönelik saldırı girişimi beklediklerine değindi.
Novak'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
- "Avrupa bugün yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu tüketimin yüzde 40'ı Rusya tarafından sağlanıyor. Rusya onlarca yıldır her şeye rağmen her zaman güvenilir bir ortak olmuştur."
- "Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle Rusya'ya yöneltilen asılsız suçlamalar ve Kuzey Akım-2'ye yasak getirilmesi nedeniyle bizim aynı şekilde karşılık vermeye ve şu anda yüzde 100 kapasite ile çalışan Kuzey Akım-1 üzerinden gaz nakline ambargo uygulamaya hakkımız olduğunu anlıyoruz. Fakat şimdilik böyle bir karar almıyoruz. Böyle bir şeyden kimse kazanamaz. Avrupalı politikacılar, Rusya'ya yönelik açıklamaları ve suçlamalarıyla bizi buna zorluyor olsalar da."
- "Edindiğimiz bilgilere göre Ukrayna'nın gaz nakil sistemine ve özellikle gaz pompa istasyonlarına yönelik provokasyon hazırlanıyor. Bu konuda önceden uyarmak istiyorum, bu son derece tehlikeli, Rusya bununla ilgilenmiyor. Bunu önlemek için her şeyi yapıyoruz."
- "Rus Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne saldırdığına dair çeşitli sahte haberler üretiliyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, Rusya'nın bununla hiçbir ilgisi yok. Bu doğru değil. IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile sürekli temas halindeyiz, IAEA yönetimini bilgilendiriyoruz ve Ukraynalı uzmanlara santralin bakımı konusunda teknik destek sağlamaya her zaman hazırız. Bu nedenle, nükleer santrallere yönelik Rus saldırılarına ilişkin haberler yalandır."