Rusya Başbakan Yardımcısı: Şimdilik gaz nakline ambargo uygulamıyoruz

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Kuzey Akım-2'ye yasak getirilmesi nedeniyle bizim aynı şekilde karşılık vermeye ve şu anda yüzde 100 kapasite ile çalışan Kuzey Akım-1 üzerinden gaz nakline ambargo uygulamaya hakkımız olduğunu anlıyoruz. Fakat şimdilik böyle bir karar almıyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Novak gerçekleştirdiği açıklamada Avrupa ile gerçekleştirilen gaz ticaretine, Zaporojskaya Nükleer Santrali’ne saldırı iddialarına ve Ukrayna'nın gaz nakil sistemine yönelik saldırı girişimi beklediklerine değindi.

Novak'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle: