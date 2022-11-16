Rusya, Başbakan Martin de dahil 52 İrlandalı siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "AB'nin tecrit amaçlı yaptırımlarına koşulsuz destek sunduğunu" öne sürerek İrlanda Başbakanı da dahil 52 İrlandalı hükümet görevlisi ve siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Bakanlık, "AB'nin ülkemizi uluslararası alanda tecrit etme girişimlerine yönelik olarak Rus vatandaşlarına karşı uyguladığı tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri koşulsuz destekleyen İrlanda hükümetinin Rusya karşıtı tavrına yanıt olarak, İrlanda yönetiminin 52 önemli politikacısı listeye dahil edildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rusya'ya girişi yasaklanan arasında Başbakan Micheal Martin, Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, İrlanda parlamentosunun alt kanadı Dail Eireann Başkanı Sean O Fearghail, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee ile İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe'nin yer aldığını belirtti.

Mart 2022'de İrlanda'nın başkenti Dublin'de Rusya Büyükelçiliği'ne kamyonetle yapılan saldırının hatırlatıldığı açıklamada, "Brüksel'in diktesiyle hareket eden İrlanda, Rusya'ya karşı saldırgan bir propaganda yürütüyor ve ikili işbirliğini kendi çıkarları pahasına kısıtlama yoluna gidiyor. İrlanda toplumunda Rus düşmanı histeriyi körüklemenin sonuçlarından biri, bu yılın mart ayında Dublin'deki Rus Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı oldu" dendi.