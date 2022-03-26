Rusya barış müzakerelerinin sonlanmasının ardından Kuril Adaları'nda tatbikat gerçekleştirdi

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adaları konusunda yürütülen müzakerelerin sonlanmasının ardından, Rusya Kuril Adaları'nda askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Japonya'nın Rusya'ya yönelik yaptırım kararının ardından Rusya, Japonya ile Kuril Adaları konusunda uzun yıllardır yürütülen müzakereleri tek taraflı olarak sonlandırdığını açıklamıştı. Rusya, sonlandırılan müzakerelerin ardından Kuril Adaları'nda askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya merkezli Interfax haber ajansının haberine göre, Kuril adalarında yapılan tatbikata 3 bin Rus askeri katıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise, tatbikatın takım adaların hangi bölgesinde gerçekleştiği konusunda bilgi vermedi.

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