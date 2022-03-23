Zaharova: Japonya ile bir barış anlaşması imzalanması imkansız

Japonya'nın Rusya'ya yönelik yaptırım kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adaları konusunda uzun yıllardır yürütülen müzakerelerin Rusya tarafından tek taraflı olarak durdurulduğu duyurulmuştu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın "karşıt yaptırımları gerekçe göstererek" Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetmesini "kabul edilemez" buldu. Meclis oturumunda konuşan Kişida "oldukça mantıksız ve tamamıyla kabul edilemez" diye nitelediği Rusya'nın hamlelerini protesto ettiklerini söyledi. Ülkesinin pozisyonunun "değişmediğini" öne süren Fumio, "bölgesel sorunların çözülmesi ve Rusya ile barış anlaşmasının nihayete erdirilmesini hedeflemeyi sürdüreceklerini" dile getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Tokyo'nun "düşmanca politikaları" nedeniyle Japonya ile bir barış anlaşması imzalanmasının imkansız olduğunu söyledi.