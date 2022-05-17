Rusya, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden çekiliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Moskova, Baltık Denizi Devletleri Konseyi’nden (CBSS) çekilme kararı aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, “CBSS üyeliğimizin sona ermesi, Rusya’nın bölgedeki varlığını etkilemeyecek. Ülkemizi Baltık'tan çıkarmaya yönelik girişimler başarısızlığa mahkumdur. Sorumlu davranan partnerlerle çalışmaya, Baltık bölgesinin, ortak mülkümüzün geliştirilmesi için kilit meselelere yönelik etkinlikler düzenlemeye, çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.