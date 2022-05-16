Rusya: İsveç'in NATO'ya katılmasına misillemede bulunacağız

İsveç NATO’ya katıldıktan sonra Rusya’nın askeri ve teknik anlamda misilleme adımlar atmak zorunda kalacağını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, atılacak adımların İsveç topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilip yerleştirilmeyeceğine bağlı olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Federasyonu, ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için askeri, teknik ve diğer nitelikte misilleme adımlar atmak zorunda kalacak” ifadesine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, “Bu anlamda, birçok şey, İsveç’in Kuzey Atlantik İttifakı’na entegrasyonunun somut koşullarına bağlı olacak. Buna, İsveç topraklarına bu askeri blokun saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığına dahil” denildi.

‘Avrupa’nın güvenliğine zarar verecek’

Ulusal güvenliği sağlamak için hangi yola başvurulacağının, her bir ülkenin iç meselesi olduğunu defalarca dile getirdiklerini anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Stockholm’ün, 200’ü aşkın yıldır tarafsızlığa dayanan dış politika çizgisi, onlarca yıl boyunca Baltık Denizi bölgesinde istikrar ve güvenin korunmasında önemli faktör olmuştur. İsveç’in NATO’ya katılımı, Kuzey Avrupa’nın ve bir bütün olarak Avrupa kıtasının güvenliğine önemli zararlar verecek” açıklamasını yaptı.

İsveç’in güvenliğini kimsenin tehdit etmediğinden NATO üyeliğinin bu ülkenin güvenliğini artırmayacağı, ama dış politika kararlarının alınmasında egemenliğin kaybolmasına yol açacağı kaydedilen açıklamada, “İsveç’te iktidarda bulunan politikacıların bu seçiminin, İsveç halkının uzun vadeli çıkarlarını karşılamadığına inanıyoruz” denildi.



