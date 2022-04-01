Rusya Avrupa'ya doğalgaz tedarikini hemen kesmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Moskova bugünden itibaren doğalgaz satışlarında ödemeleri ruble ile kabul edecek.

Rus enerji şirketi Gazprom da sözleşmeli şirketlere doğalgaz için yeni ödeme prosedürüne ilişkin resmi yazı gönderdiğini açıkladı.

Almanya hükümeti Putin'in doğalgaz için ruble ile ödeme kararnamesini incelemekte olduklarını duyurdu.

Kremlin'dense konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, alıcıların Cuma günü sonu itibariyle ruble ile ödeme yapacaklarını teyit etmemiş olmaları halinde bunun doğalgaz tedarikinin hemen kesilmesiyle sonuçlanmayacağını ifade etti.

Peskov "Şu anda devam eden fiili teslimatların ödemesi bugün yapılmayacak. Ayın ikinci yarısında, Nisan'da veya hatta Mayıs ayının başında yapılacak" dedi.