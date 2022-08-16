Rusya: Avrupa'nın güvenliği Soğuk Savaş'ın zirvesinden daha kötü durumda

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katıldığı Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sergey Şoygu, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu başlatmasının ardından tek kutuplu dünya düzeninin sonunun geldiğini ifade etti.

Şoygu, "ABD ve müttefiklerinin koşulsuz egemenliği geçmişte kaldı. 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da özel bir operasyonun başlaması tek kutuplu dünyanın sonunu işaret etti" dedi.

Şoygu, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı planladığı iddia edilen bir nükleer veya kimyasal saldırıyla ilgili yayılan haberlerin yalan olduğunu belirtti.

Şoygu ayrıca, "Kitle medyası, özel bir operasyon sırasında Rus taktik nükleer silahlarının kullanıldığı veya kimyasal silah kullanmaya hazır olduğu iddiasıyla ilgili spekülasyonlar yayıyor. Tüm bu bilgiler kesinlikle bir yalandır" yorumunu yaptı.

'Soğuk Savaş'ın zirvesinden daha kötü'

Sergey Şoygu, ABD'den önemli askeri kuvvetlerin Avrupa'ya "çoktan konuşlandırıldığını" ve Doğu ve Orta Avrupa'daki NATO birliklerinin sayısının önemli ölçüde "arttığını" dile getirdi.

Şoygu, "Avrupa'da güvenlik durumu Soğuk Savaş'ın zirvesindekinden daha kötü. NATO'nun askeri faaliyetleri, en saldırgan Rus karşıtı yönelimi kazandı" ifadelerini kullandı.