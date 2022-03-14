Rusya Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne katılımını askıya aldı

Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) çalışmalarını askıya alma kararı aldı.

Sputnik’e konuşan Rus heyetin üyesi ve Senatör Aleksandr Başkin, “AKPM komiteleri ve organlarının genel kurul toplantılarına katılmama kararı alındı” dedi.

Başkin, kararın AKPM’deki Rusya karşıtı tutum nedeniyle alındığını belirtti, Moskova’nın şu anda Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılımını durdurma konusunu değerlendirdiğini de söyledi.

‘AKPM, Rusya’ya üyeliğinin askıya alındığını bildirdi’

Diğer yandan bir başka heyet üyesi olan Rus Senatör Vladimir Kruglıy da “AKPM, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararının hemen ardından Rusya heyetine meclis üyeliğinin askıya alındığı bilgisini verdi” dedi.

Kruglıy, yazılı bildirimin Federasyon Konseyi ve Duma’ya gönderildiğini söyledi.