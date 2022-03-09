Rusya: Aşırı milliyetçiler Çernobil'e güç sağlayan tesislere saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Çernobil Nükleer Santraline güç sağlayan tesislere saldırı düzenledikleri belirtildi.

Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Çernobil Nükleer Santraline güç sağlayan elektrik tesislerine saldırı düzenleyerek "son derece tehlikeli bir provokasyon" yaptıklarını, fakat Rus uzmanların yedek dizel jeneratör güç kaynaklarına geçmek için hızlı önlemler aldıklarını anlattı.

Sputnik'in haberine göre Pankov “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sıradaki provokasyona, son derece tehlikeli provokasyona girişmiş olduklarını büyük bir üzüntüyle belirtmeliyim. Çernobil Nükleer Santralini besleyen trafoyu ve elektrik hatlarını vurdular. Rus uzmanlar, yedek dizel jeneratör güç kaynaklarına geçmek için hızlı önlemler aldı” dedi.

Pankov, “Şu anda Ukrayna tarafı herhangi bir onarım ya da restorasyon çalışmasının organizasyonundan elinden geldiğince kaçınıyor. Bizce bu, radikal milliyetçilerin eylemlerinin kesinlikle hedefe yönelik ve kışkırtıcı doğasını bir kez daha doğruluyor" diye belirtti.

Ukrayna ise Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali’ni elektrik şebekesinden kopardığını, yakıt çubuklarının soğutma işlemlerinin risk altında olduğu açıklamasını yapmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın kurumu Çernobil Nükleer Santrali'ndeki elektrik kesintisi konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada UAEK Başkanı Rafael Grossi'nin bu gelişmenin güvenlik üzerinde kritik bir etkisi olmayacağını söylediği kaydedildi.