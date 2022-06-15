'Rusya Afganistan'da Taliban hükümetini tanıyacak'

Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov dün Channel One Russia kanalına verdiği demeçte, ABD veya başka herhangi bir ülkenin görüşü ne olursa olsun Rusya'nın Afganistan'daki Taliban hükümetini tanıyacağını söyledi.

Tolo News'ın haberine göre, Kabulov, "Afganistan hükümetini tanımaya yönelik beklentiler var. Koşulları Rusya Devlet Başkanı [Vladimir Putin] ve Dışişleri Bakanı [Sergey Lavrov] tanımladı. Kapsayıcı etnopolitik hükümetİ tanımak bunun için ilk adım olmalı. Bunu gizlemiyoruz ve bunu Afgan ortaklarımıza da açıkça söylüyoruz. Bu kararla, ciddi bir tartışmaya zemin oluşturacak. ABD ve diğer herkes ne düşünürse düşünsün, harekete geçeceğiz” dedi.

Tolo News'in görüştüğü eski diplomat Noorullah Raghi, "Kabulov'un ve Putin'in yorumları, Rusların Taliban ile ilişki kurmaya, ilişkileri güçlendirmeye ve derinleştirmeye çalıştığını gösteriyor" dedi.

Taliban açıklamalardan memnun

Taliban hükümeti sözcüsü Inamullah Samangani, "Kabulov'un Afgan hükümetini tanımaya hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan İslam Emirliği, her zaman vurgulandığı gibi, uluslararası toplumla, özellikle Rusya Federasyonu ile resmi bir etkileşim istiyor. Gereksiz engeller Afganistan'ı ve uluslararası toplumun etkileşimine mani olmamalıdır" dedi.

Afganistan'daki Taliban hükümeti şu ana kadar hiçbir devlet tarafından resmi olarak tanınmadı.