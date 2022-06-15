Rusya: ABD, jeopolitik amaçları için El Kaide ve Taliban'ı kullanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Sekreteri Nikolay Patruşev, BRICS yüksek temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda, El Kaide ve Taliban cihatçı hareketlerini direkt ABD tarafından yaratıldığını ve Washington'ın her ikisini de jeopolitik amaçlar doğrultusunda aktif olarak kullandığını söyledi.

Yetkili, "El Kaide ve Taliban, Amerikalılar tarafından oluşturuldu ve jeopolitik amaçlar doğrultusunda ABD gizli servisleri tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor" dedi. Petruşev, "Ancak, tüm uluslararası toplum kendi rolünü oynamadan ve ortak bir terörle mücadele cephesi sunmadan yeterince etkili olamazlar." diye ekledi.

Söz konusu grupların Batı'nın "hibrit savaş cephaneliğindeki araçlardan biri" olduğunu ifade eden Petruşev, "Irak ve Suriye'deki uluslararası terör örgütleri artık orijinal güçlerini büyük ölçüde kaybetmiş olsa da, taktik değiştiriyor ve faaliyetlerini yeni alanlarda genişletiyorlar. Uyuşturucu, silah, insan ve organ kaçakçılığı yapan terörist yeraltı faaliyetlere gençler giderek daha fazla katılıyor. " diye ekledi.