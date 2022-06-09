Rusya acil durum rezerv fonuna 551,4 milyar ruble ekledi

Rusya, ekonomiyi Ukrayna operasyonunun ve Batı yaptırımlarının etkilerinden korumak için hamleler yapmaya devam ediyor. Teşvik paketleri hazırlıklarını hızlandıracağını belirten Rusya tarafından bugün yapılan açıklamada, acil durum rezerv fonuna 551,4 milyar ruble (161 milyar lira) eklendiği duyuruldu.

Rusya hükümeti, fona nakit enjeksiyonunu, "Fonlar kısmen, dış kısıtlamalar koşullarında ekonomik kalkınmanın istikrarını sağlamaya yönelik önlemleri uygulamak için kullanılacak" diyerek açıkladı. Acil durum rezerv fonu artışının, Rusya'nın Batı yaptırımlarına rağmen günde yüz milyonlarca dolar gelir edilmesini sağlayan petrol ve doğalgaz ihracatından elde edilen ekstra kârla sağlandığı belirtildi.

Rusya, Mayıs ayında da fona 791,6 milyar ruble (231 milyar lira) eklemişti.