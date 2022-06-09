Zelenskiy: Rusya'nın işgali ' Covid-22', silah yardımları ve yaptırımlar 'aşıdır'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Time dergisinin yılın en etkili 100 kişisi etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Ukrayna ordusu savaş alanında ölüyor” diyerek Batı'dan daha fazla yardım gönderilmesi talebinde bulundu.

Zelenskiy, ABD başkanı Joe Biden ve Kongre üyelerinin "etki ve liderliklerinin tüm kapasitesini" kullanıp kullanmadıklarını sorarak, ABD'nin etkisini "yüzde 100" olarak kullanması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Severodonetsk'te devam eden çatışmaların sonucunun tüm Donbass'ın ve Lugansk'ın kaderini göstereceğini iddia etti. Rusya'nın saldırısını Covid'e benzeten Zelenskiy, silah yardımlarının ve yaptırımlarınsa bu hastalığın aşısı olduğunu söyledi. Volodimir Zelenskiy, "Rusya tarafından getirilen Kovid-22’ye karşı silahlar ve yaptırımlar aşıdır" dedi.