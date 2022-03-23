Rusya ABD'ye sınır dışı edeceği diplomatların listesi içeren nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçiliği'nden bir üst düzey diplomatı bakanlığa çağırdığını ve ülkeden sınır dışı edilecek ABD'li diplomatların listesini verdiğini duyurdu.

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Rusya, ABD'nin 12 Şubat'ta Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nde görevli 12 çalışanın sınır dışı edilmesine karşılık ülkeden sınır dışı edilecek ABD'li diplomatların listesini ABD Büyükelçiliği'ne iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamaya göre bakanlığa çağrılan ABD Büyükelçiliği'nden üst düzey bir diplomata, Rusya'dan sınır dışı edilecek ABD'li diplomatların listesini içeren nota verildi.

Bakanlığın açıklamasında "Amerikan tarafına ABD'nin Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca eyleminin kati ve uygun bir yanıtla karşılanacağı kesin bir dille bildirildi" denildi.

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