Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 28. günü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı 28. gününe girdi.

Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere 24 Mart'ta toplanacak NATO Olağanüstü liderler zirvesi öncesi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’yla yapılan barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Rusya’yı barış yolunda ilerlemeye teşvik etmek için farklı düzeylerde çalışmaya devam ediyoruz" diyen Zelenskiy, "Ukraynalı temsilciler çevrimiçi olarak her gün yapılan görüşmelere katılıyor. Çok zor, bazen çatışmalı geçiyor ama adım adım ileriye doğru yol alıyoruz” ifadesini kullandı.

Gün içerisinde Ukrayna'daki savaşa dair tüm gelişmeleri bu haberden okuyabilirsiniz.

Güncelleme: 09.45

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukraynalı sığınmacıların ülke toplumuna entegre edilmemesi ve bir an önce ülkelerine dönmeleri gerektiğini savundu.

'Belarus ordusu Ukrayna sınırına yöneliyor' iddiası

Öte yandan ülkede çatışmalar sürüyor. Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Başkanı Ramazan Kadirov, "Ukrayna'daki Çeçen askerlerini gösteren" bir video yayınladı. Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, Çeçenlerin son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Mariupol yönünde ilerlediklerini söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ise Belarus’un Ukrayna sınıra askeri yığınak yaptığını iddia etti. Ukrayna İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus ordusunun Ukrayna sınırına doğru yol almaya başladığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko yaptığı açıklamada "Belarus, diplomatlarını Ukrayna’dan çekti ve bu bizim için bir sinyal. Belarus ordusu Ukrayna sınırına yöneliyor ve geçmeye çalışacak. Ancak ben yine de Lukaşenko’nun orduyu birebir çatışmalara sokacağını düşünmüyorum çünkü ordusu küçük. Belarus’un tüm askeri personeli 40 bin civarında" ifadesini kullandı.

'Japonya ile barış anlaşması imzalanması imkansız'

Rusya'ya yaptırımların ardından ülkeden yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Japonya'nın yaptırım kararı sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adaları konusunda uzun yıllardır yürütülen müzakerelerin Rusya tarafından tek taraflı olarak durdurulduğu duyurulmuştu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın "karşıt yaptırımları gerekçe göstererek" Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetmesini "kabul edilemez" buldu. Meclis oturumunda konuşan Kişida "oldukça mantıksız ve tamamıyla kabul edilemez" diye nitelediği Rusya'nın hamlelerini protesto ettiklerini söyledi. Ülkesinin pozisyonunun "değişmediğini" öne süren Fumio, "bölgesel sorunların çözülmesi ve Rusya ile barış anlaşmasının nihayete erdirilmesini hedeflemeyi sürdüreceklerini" dile getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Tokyo'nun "düşmanca politikaları" nedeniyle Japonya ile bir barış anlaşması imzalanmasının imkansız olduğunu söyledi.