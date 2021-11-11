Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetlerinin arttığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Karadeniz'de donanma güçlerinin, hava ve deniz keşif araçlarının ve stratejik uçakların varlığının arttığına dikkat çeken bakanlık, ABD ve bir dizi ülkenin bölgede tatbikat yapma niyetinde olduğunu söyledi.

ABD ve müttefiklerinin Rusya sınırları yakınında planlanmamış tatbikatlar düzenlemesinin Moskova tarafından provoke edilmediğini söyleyen bakanlık, bu eylemlerin "bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için tehdit" oluşturduğunu kaydetti.

Şu anda Karadeniz'in batı kısmında ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney amfibi komuta kontrol gemisi ve USS Porter destroyeri bulunduğunu belirten bakanlık, Rus Karadeniz Filosu'na ait 'Moskova' kruvazörü ile 'Admiral Essen' fırkateyninin bu gemileri izlediğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saat içinde Karadeniz havzasında NATO ülkelerine ait 4 keşif uçağı tespit edildiğini ve bunların Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı füze savunma birliklerinin radar sistemleriyle takip edildiğini de ekledi.