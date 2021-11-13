Rusya, ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaaliyetlerini kınadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Havacılık Kuvvetleri'nin Cumartesi günü ülke sınırı yakınında dört keşif uçuşu tespit ettiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Karadeniz bölgesinde istikrara katkıda bulunmadıklarını vurgulayarak NATO'nun düşmanca faaliyetleri de kınandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamada, "ABD ve NATO ülkelerinin Karadeniz bölgesindeki tamamen sebepsiz agresif askeri faaliyetleri ve Karadeniz devletlerinin müdahalesi bölgesel güvenlik ve stratejik istikrar için bir tehdittir" dedi.

Bu açıklamalar Karadeniz'de ABD, Türkiye, Romanya ve Ukrayna'nın düzenlediği tatbikatlara yanıt olarak geldi. Tatbikatlar, NATO ülkelerinin Akdeniz'de ve Rusya sınırlarının yakınında artan faaliyetleri sırasında gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, günün erken saatlerinde ABD'nin Karadeniz'deki faaliyetlerine değinerek, NATO askeri faaliyetlerinin Rus toprakları yakınında kullanılmasının ciddi bir zorluk olduğuna dikkat çekti.

Moskova, NATO'nun bölgedeki faaliyetlerini, gerilimi artırmak ve Rusya'yı çevreleme politikası izlemek için bir provokasyon olarak defalarca eleştirdi.