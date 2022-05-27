Rusya: ABD dünya nüfusunun çoğunluğunun desteğini kaybediyor

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'nin dünya nüfusunun çoğunluğunun desteğini her geçen gün kaybettiğini söyledi.

Telegram üzerinden paylaşımda bulunan Volodin, "Birleşmiş Milletler'de yapılan son oylamalar Washington'u desteklemeyen ülkelerin dünya nüfusunun çoğunluğunu temsil ettiğini gösteriyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin, Hindistan, Brezilya, Mısır, Endonezya, Pakistan, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Güney Afrika, Malezya, Vietnam, Suudi Arabistan, Singapur, Kenya ve diğer 82 ülke karşı oy kullanmadı. Rusya ve bu 5093 milyar insanı, dünya nüfusunun yüzde 76,2'sini temsil ediyor."

Volodin, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin konumunu güçlendirmek için BM'de reform yapmak istediğini öne sürerek, "Umutsuzca modası geçmiş tek kutuplu dünya modeli korumak istiyor" ifadelerini kullandı.