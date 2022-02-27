Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna harekatında toplam 471 Ukraynalı asker gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada, askerlerin gözaltı işlemleri tamamladıktan sonra ailelerinin yanına gönderileceği belirtildi.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Rusya: 471 Ukraynalı asker gözaltına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna harekatında toplam 471 Ukraynalı askerin gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna harekatında toplam 471 Ukraynalı asker gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada, askerlerin gözaltı işlemleri tamamladıktan sonra ailelerinin yanına gönderileceği belirtildi.