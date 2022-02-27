Rusya: 471 Ukraynalı asker gözaltına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna harekatında toplam 471 Ukraynalı askerin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna harekatında toplam 471 Ukraynalı asker gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, askerlerin gözaltı işlemleri tamamladıktan sonra ailelerinin yanına gönderileceği belirtildi.

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