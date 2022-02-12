Rusya 30’dan fazla savaş gemisini Karadeniz’e indirdiğini duyurdu

Rusya Güney Askeri Bölgesi basın servisi, Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndan otuzdan fazla geminin Kırım’ın savunulması tatbikatına katılmak için Sivastopol ve Novorossiysk’teki ana limanlardan ayrıldığı duyurdu. Tatbikatların, Rus Donanması tarafından Ocak ayında ilan edilen, 140’tan fazla savaş gemisini içeren daha geniş bir tatbikatın parçası olduğu söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tatbikatların amacı, Kırım Yarımadası kıyılarını, Karadeniz Filosu kuvvetlerinin üslerini ve ayrıca ülkenin ekonomisinin bileşenlerini, deniz iletişimini ve denizlerdeki faaliyet alanlarını olası askeri tehditlerden korumaktır” denildi.

Tatbikatta yer alan gemiler arasında fırkateynler, devriye ve kısa menzilli füzel gemileri ile mayın temizleme gemileri yer alıyor. Tatbikatlar, kış aylarında duyurulan Rus Donanması Başkomutanı Amiral Nikolay Evmenov tarafından yönetilen, 140’tan fazla savaş gemisi, 60’tan fazla uçak, bin askeri teçhizat ve 10 bin personeli kapsayan daha geniş tatbikat dizisinin bir parçası olarak ifade edildi.