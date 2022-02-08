Rus savaş gemileri tatbikat için Karadeniz’e geçiyor

Rusya Savunma Bakanlığı resmi bir açıklama yaparak, geçtiğimiz hafta tatbikat amaçlı Tartus Limanı’na geçen 6 savaş gemisinin salı ve çarşamba günleri içerisinde yeni bir tatbikat gerçekleştirmek üzere Karadeniz’e geri döneceklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akdeniz’den yola çıkan Rus Baltık Filosu ve Kuzey Filosu’nda görev alan 6 büyük çıkarma gemisinin tatbikat yapacakları Karadeniz’e yöneldikleri vurgulandı.

Açıklamada, Korolev, Minsk ve Kaliningrad adlı büyük çıkarma gemilerinin Çanakkale Boğazı’ndan geçtiklerine dikkat çekilirken Morgunov, Pobedonosets ve Gornyak adlı çıkarma gemilerinin ise yarın Çanakkale Boğazı’ndan ve ardından İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacakları ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen cuma günü Rus Baltık Filosu ve Kuzey Filosu’nda görev alan çıkarma gemilerinin tatbikat kapsamında Suriye’nin Doğu Akdeniz'deki Tartus Limanı'na girdiklerini açıklamıştı.

Hatırlanacağı üzere, Rusya geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise ocak ve şubat ayları içinde donanmadaki tüm gemilerin Pasifik’ten Atlantik’e kadar bir dizi tatbikat gerçekleştireceklerini duyurmuştu.