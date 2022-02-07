Rusya: Batı, varsayımlardan değil ABD’nin nükleer silahlarıyla ilgili gerçek tehditlerden korkmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Batı’nın Rus nükleer silahlarının Belarus’ta konuşlandırılmasına ilişkin varsayıma dayalı tehditlerden korkmak yerine, ABD’nin nükleer silahlarının Avrupa’da konuşlandırılmasının yarattığı gerçek tehlikelere kafa yorması gerektiğini ifade etti.

Yaptığı açıklamada Yermakov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Belarus’taki anayasa değişikliğinin Rusya’nın bu ülkede nükleer silah konuşlandırması ile sonuçlanabileceği, bunun da Avrupa’nın güvenliği için tehdit oluşturabileceği açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu.

'Bu silahlar Rusya'daki hedefleri vuracak nitelikte'

Sputnik’te yer alan habere göre, Yermakov, “Şunu sormak istiyorum. Avrupalı meslektaşlarımız güvenlikleri konusunda Belarus hakkındaki varsayımlardan ziyade, bir dizi NATO ülkesine ABD’ye ait nükleer silahların konuşlandırılması gerçeğinin yarattığı tehlikeyi görmüyorlar mı? Bu silahlar, Rusya’daki hedefleri de vurabilecek nitelikte” ifadelerini kullandı.

Yermakov nükleer güce sahip olmayan ülkelerin, NATO’nun “ortak nükleer görevlerine” katılmasının doğrudan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çerçevesindeki temel yükümlülüklerine aykırı olduğunu hatırlatarak, “Batı ülkelerinin bu ikiyüzlülüğünü kesinlikle onaylamıyoruz” dedi.

Öte yandan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO’nun Polonya’da nükleer silah konuşlandırması durumunda kendi toprakları konusunda benzer bir adım atmaya hazır olduklarını kaydetmişti.