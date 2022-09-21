Rusya: 300 bin yedek asker görevlendirilecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik kapsamında 300 bin yedek askerin görevlendirileceğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Şoygu Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı.

Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubunun Ukrayna'nın çıkarları için kullanıldığını belirten Şoygu, Kiev'de de Batı askeri komutanlığının, 150'den fazla askeri uzmanın fiilen görev yaptığını kaydetti.

Bakan, kısmı seferberliğe tabi olacak kişilerin sadece "askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler" olacağını söyledi.

'Yüzde 1'i cepheye gönderilecek'

Kısmi seferberlik sırasında göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1’inin cepheye gönderileceğini kaydeden Şoygu, Ukrayna’ya ilişkin kısmı seferberlikte görevlendirileceklerin öncesinde hazırlık için askeri eğitimden geçireceklerini belirtti.

Öte yandan Şoygu, Rusya ordusunun Ukrayna’da "özel askeri operasyon" esnasında 5 bin 937 askerini kaybettiğini duyurdu.

Rusya’da, gerekmesi halinde silah altına alınacak yedek asker kaynağını tamamıyla kullanmayacaklarını söyleyen Şoygu, Ukrayna nedeniyle ilan edilen kısmı seferberlik döneminde sadece 300 bin yedek askerin görevlendirileceğini kaydetti.

'25 milyona yakın yedek asker var'

Şoygu, Rusya’da istenmesi halinde göreve çağrılabilecek 25 milyona yakın yedek asker bulunduğunu da sözlerine ekledi.

'Ukrayna'nın kaybı 61 bin 207'

Öte yandan Şoygu, Ukrayna ordusunun operasyon sırasında ordusunun yarısını kaybettiğini öne sürerek kayıplarının 61 bin 207 olduğunu belirtti. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da şu anda sadece "binden biraz fazla" paralı asker kaldığını ve ülkedeki çatışmalarda 2 binden fazla yabancı paralı askerin öldüğünü belirtti.

Bakan, kısmi seferberlik kapsamında "askeri okul öğrencilerinin ya da zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olanların silah altına asla alınmayacaklarını" kaydetti.

'150 Batılı askeri uzman Kiev'de'

Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya "çok büyük miktarlarda silah gönderdiğini" ve Ukrayna güçlerinin de Batı yapımı silahları giderek daha sık sivillere karşı kullandığını belirtti. Rusya Savunma Bakanı, 150 Batılı askeri uzmanın sürekli olarak Kiev’de bulunduğunu ifade ederek, “Bu, fiilen komuta etmektir” dedi.

Bununla birlikte Şoygu, "kısmi seferberliğin her şeyden önce, Rusya güçlerinin kurtardıkları topraklardaki bin kilometrelik temas hattında kontrol sağlamak için gerekli olduğunu" ifade etti.