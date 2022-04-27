Moskova İngiltere’nin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekillerine uyguladığı yaptırımlara karşılık verdi.
Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı 287 İngiliz milletvekilinin Rusya’ya girişi yasakladı.
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Haber Merkezi
Rusya 287 İngiliz milletvekilinin ülkeye girişini yasakladı
Moskova, 287 İngiliz milletvekilinin Rusya’ya girişini yasakladığını duyurdu.
Haber Merkezi
Moskova İngiltere’nin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekillerine uyguladığı yaptırımlara karşılık verdi.
Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı 287 İngiliz milletvekilinin Rusya’ya girişi yasakladı.