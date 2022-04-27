Rusya: Ukrayna ordusu için gönderilen büyük miktarda silah ve mühimmat imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’un açıklamasına göre, Rusya ordusu denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli Kalibr füzeleriyle Zaporojye’de ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna ordusu için gönderilen büyük miktarda silah ve mühimmatların bulunduğu hangarları imha etti.

Sputnik'teki habere göre Rus hava savunma sistemleri, Aleksandrovka, Balakleya, Bryanka, Zaporojskoye, İzyum, Kapitolovka, Peremoga, Petrovka, Popasnoye, Proletarskoye, Trudolyubovka yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracını imha etti. İmha edilen İHA’lar arasında 2 adet Bayraktar TB2 de mevcut.

Rus ordusunun açıklamasına göre gece boyunca aralarında 11 silah deposu, Buk-M1 füze sistemi dahil 632 askeri unsuru ve 120’den fazla askeri ortadan kaldırdı. Bunlardan 59’u operasyonel-taktik havacılık birimleri ile imha edildi. Havacılık birimlerinin imha ettiği unsurlar arasında mühimmat depoları, asker ve askeri teçhizat toplanma alanları yer alıyor.