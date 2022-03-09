Rusya: 166'sı Türk 248 kişi Kırım'a zırhlı trenle tahliye edildi

Rusya Karadeniz Filosu'nun yaptığı açıklamada, "38'i çocuk 248 yabancı ülke vatandaşı, Rusya Güney Askeri Bölgesi askerleri tarafından Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nden Kırım Cumhuriyeti'nin Armyansk şehrine getirildi. Yabancı vatandaşların Armyansk şehrine naklinin güvenliği, Güney Askeri Bölgesi'nin zırhlı tren mürettebatı tarafından sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, tahliye edilen kişiler arasında 166 Türk, 41 Ukraynalı ile Mısır, Azerbaycan, Pakistan, İsveç, İtalya, Brezilya, Fas ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.