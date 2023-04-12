Rüşvetten tutuklu olan AP'nin eski başkan yardımcısı şartlı tahliye edilebilir

Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlaması nedeniyle geçtiğimiz yılın sonunda tutuklanan Eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin şartlı tahliye edilebileceği belirtildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, çarşamba günü bazı basın organlarının Kaili'nin avukatı ile savcılığa dayandırarak verdiği haberlerde, Yunan politikacının, yaklaşık dört aylık tutukluk süresinin sonunda elektronik gözetim altında tutulmak kaydıyla ev hapsine alınabileceği aktarıldı.

Kaili, Katar'ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddiasıyla 9 Aralık 2022'de Belçika'da düzenlenen operasyonlarda, diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alınmıştı. Savcılık sanıkları yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçluyor.