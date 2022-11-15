Rüşvetle üniversiteye kayıt iddialarının ardından YÖK inceleme başlattı

Kütahya'da bulunan Dumlupınar Üniversitesi'nde dönemin Lisansüstü Eğitim Müdürü'nün, Libyalı öğrencileri para karşılığında üniversiteye kaydettiği iddiası üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu üyeleri incelemelerde bulundu.

Birçok akademisyen, yabancı uyruklu öğrencinin derslere girmediğini ve öğrencilerin şirketler tarafından okula getirildiğini aktardı.

İnceleme başlatıldı

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, Dumlupınar Üniversitesi'nin Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürlüğü’nde görevli bir akademisyen, geçtiğimiz günlerde savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Akademisyen, ‘insan kaçakçılığı’ suçlamasıyla dönemin Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü olan ve daha sonra Rektör Yardımcılığı'na getirilen Ş.A.'nın para karşılığı öğrencilerin ikamet işlerini hallettiğini, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini (TÖMER) bu iş için kullandığını iddia etti. Öte yandan yabancı uyruklu bir öğrenci de kendisinden para alındığını ve üniversiteden kısa bir süre sonra kaydının silindiğini söyleyerek YÖK'e şikayet dilekçesi yazdı.

Akademisyenin iddiası üzerine YÖK Denetleme Kurulu üyeleri akademisyenlerden hem savunma hem de bilgi istedi.

YÖK'ten sorular

YÖK Denetleme Kurulu üyeleri önceki dönem TÖMER müdür yardımcılarını sorguya aldı.

YÖK üyeleri, müdür yardımcılarına şu soruları sordu:

UNICEF'e yapılan yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi projesi kapsamında alınan 4 milyon 500 bin lira nasıl harcandı ve kimlere ödeme yapıldı?

Bu proje dışında rektör yardımcıları Ş.A. ve A.B.'ye sahte ders programı düzenlenerek haksız ödeme yapıldı mı?

TÖMER'e öğretim elemanı alımları nasıl yapıldı?

Yabancı öğrenci alımlarında hangi kriterler uygulandı, öğrenci alımları mevzuata uygun mu yapıldı?

Öğrencilerden oryantasyon ücreti alındı mı?

TÖMER'in eski müdür yardımcıları ise yabancı uyruklu öğrencilerin derslere girmediklerini söyleyerek rektör yardımcılarına da derslere girmedikleri halde ödeme yapıldığını ileri sürdü.

Ders veren akademisyene sorular

Ayrıca YÖK üyeleri, TÖMER'de ders veren bir akademisyene de şu soruları yöneltti:

Türkçe öğretimi üzerine doktora bitirmiş olmanıza rağmen TÖMER'de neden yabancılara neden ders vermediniz?

Yabancı öğrenciler derslere neden devam etmedi?

Yetkisiz kişiler mi TÖMER'i yönetti?

'Yabancı öğrenciler büyük oranda derse devam etmiyor'

Bu sorulara yanıt veren akademisyen şunları söyledi:

"Yabancı öğrenciler büyük oranda derse devam etmiyor, kabul alan öğrenci üniversiteye neredeyse hiç uğramıyor."

Bir başka akademisyen ise YÖK üyelerinin, 'Yabancı uyruklu öğrencilerin alımında şirketlerle mi çalışıldı?' sorusuna karşılık bir yıl boyunca haftada en az 300 öğrencinin okula kayıt yaptırdığını, şirketlerin de buna aracılık yaptığını söyledi. Ayrıca akademisyen, bu kayıtların usulsüz bir şekilde yapıldığına ilişkin haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından durdurulduğunu aktardı.