İçişleri Bakanlığı 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.
Operasyonla 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. (AA)
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlıktan 50 ilde operasyon: 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığı 50 ilde 'nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik' soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.
Operasyonla 264 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. (AA)