'Rüşvet' operasyonunda 6 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, rüşvet alarak kaçak yapılar için hafriyat taşıyan kamyonların kontrol noktasındaki geçişini sağladıkları belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Fethiye Belediyesi'nde görevli iki zabıta memurunun da arasında yer aldığı altı kişi tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi girişinde oluşturulan kontrol noktasından kamyon başına rüşvet verilerek yasa dışı geçişe müsaade edildiği, Turunçpınarı mevkisi ve Karagözler Mahallesi'nde de halkın kullanımına tahsisli koylarda usulsüz yapılaşmanın olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespitine yönelik üç ay teknik ve fiziki takip uygulandı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri mercek altına alınırken, bilgi sahiplerinin ifadelerine başvuruldu.

Elde edilen delillerde, içlerinde Fethiye Belediyesi'nde görevli üç zabıta memuru ve bir belediye işçisi olmak üzere 14 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Muğla, Kocaeli ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ve iş yerlerinde arama yapılarak suç delillerine de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Fethiye Belediyesi'nde görevli iki zabıta memurunun da bulunduğu altı kişi tutuklandı.