Rusya'nın kontrolü altında bulunan Ukrayna'nın Herson oblastının Askeri-Sivil Yönetimi Başkanı Vladimir Saldo, TASS'a verdiği demeçte Herson'un Kırım'la birleştirilmesi gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Bu iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu öne süren Saldo, "Herson, Zaporijya ve Kırım bir federal bölge olabilir. Ancak idari yapıları değişmeyecek" diye konuştu.

Öte yandan Ukrayna'nın Rusça üzerindeki baskılarını kaldırmayı hedeflediklerinden bahseden Saldo, "Tarih kitapları son 8 yılda 10 defa değiştirildi. Bu kitaplarda Ukraynalı milliyetçilerden bahsediyorlar ancak Sovyet dönemine ait tek bir satır yok" ifadelerini kullandı.

Herson, Kırım'ın kuzeyinde yer alan bir oblast. Söz konusu idari bölgenin çoğunluğunu Rusça konuşanlar oluşturuyor.