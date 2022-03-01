Rus ve Belaruslu buz patenciler yarışmalardan men edildi

Rusya ve Belarus’a dönük sportif yaptırımlar devam ediyor.

Futbol ve basketbolun ardından Uluslararası Paten Birliği (ISU) de Rusya ile Belarus'un sporcularını yarışmalara almayacağını açıkladı.

Uluslararası Paten Birliği (ISU), Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada Rus ve Belaruslu patencilerin tüm uluslararası buz pateni yarışmalarına katılmalarını askıya aldığını duyurdu.

Bu kararın ardından Fransa’nın Montpellier şehrinde 23-26 Mart tarihlerinden düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Rus ve Belaruslu sporcular sahne alamayacak.