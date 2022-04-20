Rus tenisçilere Wimbledon yasağı

Spor gazetesi Sportico, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle Rus sporcuların bu yıl Wimbledon Tenis Turnuvası’nda mücadele edemeyeceğini bildirdi.

Sportico, Rus sporcuların turnuvadan yasaklanması dünya iki numarası Daniil Medvedev ve sekizincisi Andrey Rublev’in erkekler kategorisinde yarışmasının yasaklanacağını da duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, Sportico, Rus tenisçilerin bu yıl Wimbledon’da mücadele edemeyeceğini duyururken turnuvayı organize eden daha önce All England Lawn Tennes Club (AELTC) de Rus ve Belaruslu katılımcıların durumunun görüşüldüğünü açıklamıştı.

AELTC, kararın mayıs ortasında duyurulacağını belirtmişti.

Wimbledon turnuvalarının bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz arasında gerçekleşeceği ifade edildi.



