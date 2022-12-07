Rus tankerin yaptırımlardan kaçmak için sahte rota tekniği kullandığı ortaya çıktı

Bir Rus petrol tankerin, Batı yaptırımlarından kaçmak amacıyla konumunu gizleyen bir teknik kullandığı ortaya çıktı.

Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre, söz konusu olayı Global Fishing Watch (GFW) adlı sivil toplum kuruluşu tespit etti.

Balık teknelerini koruma kapsamında gizli gemi trafiğini gözlemleyen GFW, Kapitan Schemilkin adlı rafine petrol taşıyan tankerin Venezuela ve İran'ın da uyguladığı gizlenme teknikleriyle iki sefer yaptığını ortaya çıkardı.

Bulgulara göre, tanker ilk olarak Mayıs'tan Haziran'a kadar Malta açıklarında demirledi, bir ay sonra da Kuzey Kıbrıs'taki Teknecik elektrik santraline ulaştı. Tankerin her iki seferde de Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) aktarıcısı üzerinden yanlış konum yayınladığı anlaşıldı. AIS'nin gönderdiği sinyale göre, tanker Yunan sularında daireler çizdi.

Kapitan Schemilkin'in gönderdiği sahte rota

Yetkililer, tankerin yanıltma tekniğinin "ustaca" yapıldığını ifade etti. GFW ve SkyTruth örgütlerinde veri uzmanı olarak çalışan Bjorn Bergman, "Birçok sahte rota görüyoruz ve genel olarak gittikçe daha gerçekçi görünüyorlar" ifadelerini kullandı.

GFW'nin yanıltma tekniklerine dönük çalışmalarının, uydu seyir ve gözlemleme sistemlerindeki zayıflıkları belirlemek için oluşturulan program kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Yenileme Birimi tarafından fonlandığı belirtildi.

GFW'nin Avrupa Uzay Ajansı'nın radar uydu görsellerini kullanarak, Kapitan Schemilkin tankerinin iddia ettiği yerde olmadığını ortaya çıkardığı ifade edildi. Planet Labs'da çekilen fotoğraflardan yola çıkarak, söz konusu tanker boyutlarında olan ve konumunu bildirmeyen bir geminin Malta açıklarında ve Kuzey Kıbrıs'ta bulunduğu belirlendi.

Rus tankerin olduğu düşünülen Kuzey Kıbrıs'taki gemi (PlanetLabs)

GFW, ayrıca tankerin Yunanistan'dan ayrıldığını iddia ettiği sırada, telekomünikasyon uydularının geminden aldığı sinyallerin Akdeniz'in diğer tarafından aldığını tespit etti. Tankerin, seferin belli noktalarında AIS yoluyla diğer gemilere Malta ve Kuzey Kıbrıs'a gittiğini bildirdiği aktarıldı.

Rusya'nın 'gölge filosu' Boğaz'a yığılmıştı

FT'nin önceki gün yayınladığı haberde de, Rusya'nın, petrol ihracatı üzerindeki kısıtlamaları atlatmak için 100'den fazla tankerden oluşan 'gölge filo' oluşturduğu ve gemilerin Türk boğazlarında bulunduğu belirtilmişti.

Haberde, boğazlarda oluşan tıkanıklığın Türkiye'nin tüm gemilerden "sigorta garantisi" istemesi nedeniyle meydana geldiği aktarılmıştı.