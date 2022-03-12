'Rus sivil gemi Azak Denizi'nde Ukrayna ordusunun saldırısına uğradı'

Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre Ukrayna ordusu Azak Denizi'nde bir Rus sivil kargo gemisine ateş açtı. Gemi alev alırken Rusya ceza davası açtığını söyledi.

Rusya'nın Soruşturma Komitesi bugün yaptığı açıklamada, Rus kargo gemisi Sormovskiy 3064'ün Azak Denizi'nde bir Ukrayna mermisi tarafından vurulduktan sonra alev aldığını söyledi.

Ukrayna tarafından atılan mermilerden biri ikinci kaptanın kabinine isabet ederek geminin alev almasına neden oldu. Komiteye göre, mürettebat yangını kontrol altına almayı başardı.

Bombardıman sırasında gemi, Azak Denizi'ndeki Krasnodar yakınlarındaki Şabelskoye köyünün 12 kilometre kuzeyindeydi. Gemi, Yunanistan'daki bir limandan ayrıldıktan sonra Rusya'nın Taganrog kentine gidiyordu.