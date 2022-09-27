Rus şirketlerden Türkiye atağı: Rekor sayıya ulaştı

Son altı ayda Türkiye’de kurulan Rus ortaklı şirket sayısı 720’ye ulaştı. Bu sayı 2018 yılının tamamında 29, 2019'da 27, 2020'de 33, 2021'de ise 39'du.

Haber Merkezi

Türkiye'de son 6 ayda kurulan Rus şirketlerinin sayısında büyük bir artış yaşanıyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan "Rus şirketleri rotayı Türkiye’ye kırdı" başlıklı haberde, "Rusya’dan Türkiye’ye yapılan yatırımlarda ağırlık olarak petrokimya, demir-çelik, lojistik, otomotiv ve yan sanayi ile tekstil sektörleri başı çekiyor. Sektör temsilcileri Ruslar’ın ambargo sebebiyle yatırımlarını Türkiye’ye kaydırdıklarını ve Avrupa’ya yapılan ticareti Türkiye üzerinden yaptıklarını belirtiyor. Kurulan şirketler yatırım, üretim ve istihdam açısında da Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Gayrimenkul sektöründen faaliyet gösteren Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, Rusya’ya yönelik ambargo sürecinde Rus şirketlerin yönünü Türkiye’ye çevirdiğini belirterek “Ağırlıklı olarak depo ve fabrika alanları alıyorlar. Fabrika için İstanbul, İzmit, Bursa, Çorlu ve Tekirdağ ön plana çıkıyor. Aynı zamanda otel satın alma ve işletme gibi turizm alanına da yatırım yapanlar var” dedi.

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