Kemal Okuyan: İran rejimi kendi içinde reformlarla tavizler vererek ayakta duramaz

Bakış Programı’nda bugün Kemal Okuyan ve Gökhan Kazbek İran'daki gelişmeleri değerlendiriyor.

Kadınların başlattığı 10’uncu gününe giren protestoların seyri ne olur, İran'daki iktidar elindeki gücü sonuna kadar kullanacak mı, mollaların rejiminde artık sona mı geliniyor, dünya İran’daki sürece nasıl tepki veriyor konuları programda masaya yatırılacak.

Okuyan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İran dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. 20. yüzyılda İran'da olup bitenler ders kitaplarında okutulacak nitelikte.

- Asya'da 3 ülke, Hindistan ve Japonya'yı katıyorum, çok önemli ülkeler.

- Ben bir İran uzmanı değilim ama İran tarihine ilişkin bilgilerim var.

- Burada uzmanlığın dışında bizim açımızdan marksist bir yaklaşım sergilemek gerekiyor.

- Bu başlığı kadın özgürlüğüne sıkıştırmak yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi.

- Burada yoksulluk, yoksuzluk, zorbalık, toplumsal adaletsizlik var. Buna dönük tepkiler doğal olarak süreklilik arz etmiyor. Çünkü çok ciddi bir toplumsal tabanı olan ve kendisini çok ciddi örgütlemiş bir rejimden söz ediyoruz.

- Bu hareketlerin ortaya çıkış nedeni arkadaki muazzam birikimi görmemizi engellememeli.

- Burada bir genç kadının hayatı sözkonusu. Ama sadece buna bağlanması bizi tuzağa düşürür.

- Kadınların bu İslami rejimin acısını çektiğini biliyoruz.

- Ancak İran muazzam kaynaklara rağmen ciddi bir yoksulluk çekiyor. Yolsuzluk hep gündemde.

- Bunları sadece yurtdışına bağlamak hiçbir şeyi açıklamaz. Emperyalist ülkelerin İran'ı tecrit etme gerişimleri... Ama buna sadece bağlanamayacak bir olgu var o da şu, İran'ın zenginliklerini örtülü bir şekilde yağmalayan aslında kitaba tam olarak uymayan bir kapitalist sınıf var.

- Ortada adlı adınca İslami bazı vakıflar üzerinden ülke ekonomisinin önemli kaynakları, devletin elinde olarak gösterilen kaynaklar aslında molla hiyerarşisi içerisinde dağıtılıyor. Çok ciddi toplumsal eşitsizlikler var İran'da.

- İran rejimi bu gösterilerle sarsılır mı? Sarsılıyor bu çok açık. Ayrıca şunu da görmek lazım, şiddet şiddeti doğuruyor, daha da militanlaşan bir halk hareketi var şu anda.

- İran rejimi kendi içinde reformlarla tavizler vererek ayakta duramaz. Çünkü sistem halkı baskılamak ve dinsellik üzerine kurulu. Bunu çektiğiniz zaman bugün mollalara dağılmış olan o ekonomik kaynaklar sorgulanacaktır. O yüzden de kadınlardan başlayarak toplum üzerinde bir baskı kurması gerekiyor. Ama asıl burada işçi hareketini engelliyorlar.

- Bu halk gösterileri iki şeye evrilmezse başarılı olma şansı yok. Bir tanesi şu. İran'da ne zaman halk bir haksızlığa karşı ayağa kalksa batıdan destekleniyorsunuz diyorlar. Batı İran'daki rejimi baskılamak için her türlü hareketi kullanıyor ama bu dünyanın her yerinde böyledir, kullanmak isterler. Ancak İran'da kafasını kaldıranı Amerikan ajanı olarak göstermek çok büyük bir suçtur, halk düşmanlığıdır.

- Bu ithamdan kurtulmanın yolu önlem almaktır. Halk hareketi de öğrenir. Şu anda İran'da bu hareketin bir öncüsü yok.

- Bu halk hareketi olgunlaşacaksa ki eninde sonunda olgunlaşacak bu Batı destekçisi ithamını bertaraf etmek zorundadır. Antiemperyalist bir karakter kazanarak. Batı desteklediği şeyi yönlendirir tıpkı Arap Baharı'nda olduğu gibi.

- Burada kritik olan şu, ben şu mollalardan kurtulayım ondan sonrasına bakarım diyemezsiniz. Atı alan Üsküdar'ı geçer. ABD ya da diğer emperyalist ülkeler hareketi yönlendirir ve istedikleri yöne doğru sevkederler. Ortaya çıkacak güçler içindeki yurtsever güçlerin İran rejimi ile herhangi bir işbirliğine girmeksizin antiemperyalist bir çizgiyi güçlendirmesi gerekir. Bizim Gezi hareketinin en önemli özelliklerinden biri Gezi'ye böyle bir emperyalist vizyon hakim olamadı. Burada halkımızın duyarlılıkları kadar irili ufaklı birçok örgütün çabası yardımcı oldu.

- İkinci mesele de sınıf. İran'da grevler de oluyor deniliyor ama esnaf kepenk kapatıyor. Yani bir işçi sınıfı hareketi henüz tam olarak ortaya çıkmış değil. Kimi çağrılar var. Bildiğim kadarıyla Tahran'da toplu ulaşım araçlarının şoförlerinin sendikası böyle bir çağrı yapmış durumda. İşçi sınıfı olmadan bu rejim değişmez. İran rejimi hala çok güçlü ve bir toplumsal tabanı var. Bugünden yarında İran rejiminin yıkılmasını beklememek lazım.

- İran devleti meseleyi etnik bir çatışmaya sıkıştırmak istedi. Çünkü ilk öldürülen Amini genç bir Kürt kadındı. Ne yaptı? Kürt bölgesinde ağır silahlarla oraları ateş altına aldı. Ama olmadı bu. Neredeyse şu anda İran'ın bütün bölgelerini kapsayan bir hareket var. Dar anlamıyla bir kadın hareketi değil. Kadınlar her eylemde olduğu gibi burada da öne çıktılar. Bundan sonrası ideolojik ve sınıfsal bir kavgadır. Bunun nereye evrileceğini göreceğiz.

- İran'ın deneyimli bir devrimci hareket tarihi vardır. O yüzden ilgiyle takip etmek gerekiyor.

- İran'da haksızlıklara karşı, zorbalığa karşı ayağa kalkan herkese ABD ajanı dersek ABD'yi meşrulaştırırız. Buna izin vermemek lazım, bu ahlaki değil. Ama ABD parmağını da bulaştığı her yerde o parmağı kırmak lazım. Bu çok karmaşık bir süreç. Ama İran'da bunu çözebilecek bir birikim var. Böyle bakmak lazım.

- 1980’de başlayan Irak-İran savaşı mollalar rejimine can simidi oldu. Bu savaşla milliyetçi bir dalga yayıldı. Devrimci bütün örgütleri dağıttılar. Ve İran İslam Cumhuriyeti konsolide oldu. Devrimci süreç karşı devrimci sürece evriltildi. Aslında şah rejimini yıkarak iktidara gelmedi mollalar, şah rejimini yıkan bir harekette hegemonya kurdular ve o hareketteki diğer unsurları tasfiye etmiş oldular.

'İran'da açıktan ABD yanlısı bir iktidar bu bölgenin felaketi olur'

- (Türkiye'ye bunun etkisi ne olur?) Burada henüz daha doğrultusu netleşmemiş, sınıfsal ve ideolojik olarak olgunlaşmamış bir hareketten söz ediyoruz. Bu hareket mollalar iktidarı içerisindeki çekişmede meze olabilir. Bir de İran'da kurumsal rekabet var. Bunlar arasındaki rekabette bu olaylar ülkedeki iktidarı değiştirmez, iktidarın iç dengelerinde oynamalara neden olabilir. Bunları konuşmak için henüz erken. Ama bana göre iktidar kadınlara biraz daha hak verelim diyerek iktidarı sürdüremezler. O yüzden biraz taviz veriyor gibi gözüküp baskıyı daha da artırmaya gidecekler. Ya da sönümlenmesini bekleyeceklerdir. Karşıt gösteriler yaptırabilirler. Ben ciddi bir değişiklik şu aşamada beklemiyorum. Ama çok hızlı bir biçimde bu olaylar sınıfsal ve ideolojik olarak olgunlaşabilir, belli bir karakter kazanabilir. O zaman işin rengi açıkçası değişir. Bunun sonuçları ne olur? Hangi yöne gideceğine bağlı. İran'da açıktan ABD yanlısı bir iktidar bu bölgenin felaketi olur. Yani eğer bu yönde giderse, bu korkunç bir yıkım olur. Ama böyle bir yıkım olasılığı var diye gerici bir iktidarı desteklemek aslında o yıkımı kolaylaştırır. Bize düşen şu: Laik, insanların özgür olduğu ama eşit olduğu, sömürünün olmadığı ve bu nedenle yolsuzlukların olmadığı, toplumsal adaletin olduğu bir İran. Bizim beklentimiz budur. İran bunun eşiğine birkaç kez geldi tarihte. En çok eşiğine geldiği dönem de 78-79'du.

- İran’da toplumsal dinamikler kendi güçleriyle, emekçi halka dayanarak, yurtsever, devrimci bir ideoloji ile bu iktidarı devirmeliler. Diğeri, Batılı emperyalistlerin parmağı ile olacak bir değişim felaket olur.

- Dört emperyalist ülkenin de İran geçmişi çok karanlıktır: Bunlar ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa. Bu dört ülke şu anda düşük profil sergiliyor. Karşımızda alçak bir emperyalist dünya var. Hangi hesapla böyle davrandıklarını bilemeyiz. Belki de İran'daki hareketin 'Batı'nın uşağı olduğu' suçlamasına yardımcı olmamak için böyle davranıyorlar. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa'nın İran'da bağlantılarının olmayacağını düşünmek hayal olur. Önemli olan burada halkın kendi hareketini bağımsız bir karakterle korumasıdır. Bunu da ancak devrimci bir bilinçle yapabilirsiniz."

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