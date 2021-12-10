Rus S-30 savaş uçakları Amerikan casus uçağına refakat etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Su-30 savaş uçağının Cuma günü Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağı P-8A'ya eşlik ettiğini ifade edildi.

Açıklamada, "hava hedefini belirlemek ve Rus devlet sınırını aşmasını önlemek için Güney Askeri Bölgesi hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 avcı uçağının havalanarak, Amerikan P-8A'ya Karadeniz sularında eşlik ettiği" bildirildi.

Ayrıca "yabancı askeri uçağın Rus devlet sınırından uzaklaştıktan sonra, Rus avcı uçağının güvenli bir şekilde havaalanına geri döndüğü, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalındığı" da belirtildi.

Bakanlık Rus savaş uçağının ABD uçağına refakat ettiği görüntüleri de paylaştı.