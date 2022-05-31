Rus oligark Abramoviç'ten AB’ye yaptırım davası

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarının ardından Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın olan Rus oligarkları yaptırım listesine almış, söz konusu yaptırım listesinde Rus oligark Roman Abramoviç de yer almıştı.

Abramoviç’in, kendisi hakkında yaptırım kararı alarak kara listeye ekleyen AB Konseyi’ni bizzat AB Mahkemesine dava ettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin olarak görüşleri sorulan AB Konseyi ve ilgili AB Mahkemesi yetkilileri ise konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.